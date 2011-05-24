Фракция БЮТ в Киевсовете «похудела» на четырех депутатов

Депутатская фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете исключила из своего состава 4 депутатов.

Как информирует пресс-служба фракции, об этом заявила лидер «БЮТ-Батькивщины» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА после заседания фракции.

«Депутаты Анатолий СЕМИНОГА, Николай ЛУКЬЯНЮК, Виктор НАУМКО и Владимир КОБЕЛЕВ исключены из фракции «БЮТ-Батькивщина» за поведение, не совместимое со званием БЮТовца», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

В сообщении отмечается, что на днях депутаты были исключены решением политического совета Блока Юлии Тимошенко из партии «Батькивщина» и из членов руководящих органов Киевской городской партийной организации «Батькившины».

Справка УНИАН. 20 мая народный депутат Украины А.СЕМИНОГА сообщил СМИ, что он и четверо депутатов Киевсовета приняли решение о выходе из партии «Батькивщина».

По его словам, такое решение обусловлено тем, что руководство партии «Батькивщина» пытается развалить Киевскую городскую партийную организацию. «Нам раньше не понятно было, почему идет такой процесс. Но стало понятно, когда мы узнали, что руководство партии «Батькивщина» подписало соглашение с партией «Реформы и Порядок», в котором есть пункт о том, что Киевская городская партийная организация передана в управление ПРП», - сказал он.

А.СЕМИНОГА отметил, что члены Киевской городской организации партии пытались убедить, что этого делать нельзя, однако никто к ним не прислушивался. Кроме того, отметил он, начались «гонения» на ряд членов организации.