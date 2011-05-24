Из Генпрокуратуры выставили личную охрану Тимошенко

В Генпрокуратуре следственные действия с участием лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО продолжаются уже свыше 4 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, все это время вокруг здания Генпрокуратуры сторонники Ю.ТИМОШЕНКО ожидают завершения следственных действий и выхода к ним лидера партии «Батькивщина».

Сегодня впервые личную охрану Ю.ТИМОШЕНКО и ее пресс-секретаря Марину СОРОКУ попросили покинуть помещение Генпрокуратуры, хотя раньше личная охрана находилась возле кабинета, в котором проходили допросы или следственные действия с участием Ю.ТИМОШЕНКО.

На улице Борисоглебской снята охрана общественного порядка, которую осуществляли сегодня утром несколько милиционеров.