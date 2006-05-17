Черновецкий не хочет быть мером?

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ просит Центральную избирательную комиссию отложить рассмотрение вопроса о его регистрации народным депутатом Украины до 1 сентября.

Об этом стало известно УНИАН из источников, приближенных к «Нашей Украине» (на выборах 26 марта 2006 года Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ избран народным депутатом Украины от блока "Наша Украина", №29 в списке – УНИАН).

По информации источника, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ мотивирует свою просьбу тем, что в судах до сих пор рассматриваются иски относительно итогов выборов мэра города Киева.

Источники в ЦИК подтвердили нашему агентству факт обращения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в Центризбирком по данному вопросу.

Официальную информацию по этому поводу УНИАН пока еще не удалось получить.