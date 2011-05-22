Около сотни "свободовцев" сорвали выступление Азарова в Каневе

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не комментирует акцию протеста, которая состоялась на Тарасовой горе. Об этом премьер заявил журналистам во время брифинга.

«А комментировать то, что здесь звучало, бессмысленно. Это абсолютно бессмысленно. Те, кто во время литии выкрикивал оскорбительные лозунги, ну, здесь даже комментировать не нужно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, по окончании церемонии возложения цветов и выступлений Н.АЗАРОВА и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА один из сторонников «Свободы» подбежал к микрофону и выкрикнул: «Перед вами выступали «раби, подножки, грязь Москви». После этого микрофоны были выключены.

Около сотни активистов ВО "Свобода" освистали Н.АЗАРОВА и В.ЛИТВИНА во время церемонии. Активисты "Свободы" начинали скандировать "Ганьба!" и "Геть московського попа!", поскольку богослужение на могиле проводила УПЦ Московского патриархата.

Официальную делегацию и "свободовцев" разделял кордон милиции.

После отъезда премьера и спикера представители "Свободы" начали свое возложение цветов к могиле Шевченко.