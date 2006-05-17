Завтра почти по всей Украине пройдут дожди

Завтра,18 мая, на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы (ночью в Закарпатской и Черновицкой областях местами сильный дождь), только в северных областях преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 6-11°; днем - 15-20°, в южной части, восточных областях и в Закарпатье местами - 22-25°.

19-20 мая переменная облачность. Временами дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с (в Крыму, а ночью 19 мая в Украине, кроме западных областей, 20 мая ночью в восточных областях и Приазовье, днем в северных и западных областях без существенных осадков). Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью - 9-14°, 19 мая в северных и центральных, 20 мая в западных областях - 5-10°; днем - 18-23°, на юге и востоке местами - 24-26°, 19 мая в западных и северных областях - 15-20°.

21 мая ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, 22 мая на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью - 8-14°, 22 мая в западных областях - 4-9° тепла; днем 21 мая - 18-24°, на крайнем юге и востоке - до 26-28°, 22 мая - 21-26°, на западе и востоке местами - 17-20°.

В Киеве и области 18 мая облачная погода с прояснениями. Без осадков, только ночью местами по области небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью - 9-11°, днем - 17-19°; по области ночью - 6-11°, днем - 15-20°.

19-20 мая переменная облачность. 19 мая утром и днем, 20 мая ночью - дожди, грозы, местами град; в остальное время без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура 19 мая ночью - 5-10°, днем - 15-20°; 20 мая ночью - 9-14° тепла, днем - 18-23°.

Днем 21 мая и ночью 22 мая кратковременные дожди, грозы; в остальное время без существенных осадков. Температура ночью - 8-13°, днем 21 мая - 18-23°, 22 мая - 21-26°.