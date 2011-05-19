Богатырева не может сказать, чей интерес к Украине больше - ЕС или РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что Украина сотрудничает как с Европейским Союзом, так и с Россией, и уровень интенсивности этих отношений зависит от самой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА сказала на совместной пресс-конференции с руководителем бюро Национальной безопасности республики Польша Станиславом КОЗЕЕМ, отвечая на вопрос, кто больше внимания проявляет к Украине – Россия или страны ЕС.

Р.БОГАТЫРЕВА напомнила, что Российская Федерация является стратегическим партнером Украины, и те программы, особенно правительственные, которые проработаны уже больше года назад, находятся как в процессе обсуждения, так и реального воплощения. «Поэтому данный процесс непрерывный – переговоров с Российской федерацией и практических действий», - добавила она.

«Нельзя сказать кто больше, кто меньше. Я думаю, что внимание к нам такое, которое необходимо для того, чтобы мы могли решать свои вопросы национального интереса, национального плана развития, вопросы наших реформ и интенсивность этих процессов не всегда зависит от партнеров, но и от украинской активности», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.