Регионы готовят ”революцию” в комитетах

Партия регионов предлагает увеличить количество комитетов Верховной Рады Украины с 25 до 28.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на заседании подгруппы по вопросам перечня предметов ведания и принципов формирования комитетов ВР 5-го созыва представитель Партии регионов Николай АЗАРОВ.

Он, в частности, отметил, что структура комитетов парламента должна соответствовать тем направлениям реформ, которые необходимо проводить в обществе. По словам Н.АЗАРОВА, Партия регионов предлагает, чтобы в парламенте был комитет по проведению пенсионной реформы, а также комитет по реформированию Конституции, административно-территориальному устройству и реформированию местного самоуправления. Он отметил, что также должен действовать комитет по бюджетно-налоговой политике и комитет по денежно-кредитной политике.

Н.АЗАРОВ считает, что существующие два комитета парламента - по иностранным делам и по вопросам евроинтеграции - необходимо объединить в один, поскольку ЕС является частью внешней политики Украины. Н.АЗАРОВ также предложил объединить в один комитет промышленно-экономической политики два ныне действующих в парламенте комитета - комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства и комитет по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций.

В то же время Партия регионов предлагает комитет ВР по вопросам строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и связи разделить на два, один из которых будет заниматься вопросами строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а другой - вопросами развития транспорта, связи, телекоммуникационных сетей, Интернета.

Партия регионов также предлагает создать специализированный комитет по борьбе с заболеванием туберкулезом, СПИДом и наркоманией. Н.АЗАРОВ отметил, что они также предлагают создать специализированный комитет по вопросам приватизации, а также комитет по вопросам развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса. По словам Н.АЗАРОВА, в случае, если будет принят предложенный перечень комитетов, Партия регионов готова предложить и функциональные обязанности каждого из этих комитетов.

Председатель подгруппы, которая работает в рамках рабочей группы по подготовке первого заседания ВРУ 5-го созыва, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что рабочая группа рекомендует подгруппе «не делать больших революций с комитетами». По его словам, необходимо учитывать, что речь идет о необходимости увольнения людей, которые работали в аппарате ныне существующих комитетов.