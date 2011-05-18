В Верховной Раде подрались Ляшко с Мартынюком (добавлено видео)

В Верховной Раде Украины произошла драка между народным депутатом Олегом ЛЯШКО и первым вице-спикером Адамом МАРТЫНЮКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, драка возникла в сессионном зале после того, как во время обсуждения одного из вопросов внефракционный О.ЛЯШКО подошел к председательствующему первому вице-спикеру с просьбой предоставить ему слово для выступления.

А.МАРТЫНЮК отказался это сделать, поскольку по регламенту О.ЛЯШКО не имел права выступать, потому что не был записан на выступление.

О.ЛЯШКО стал оскорблять А.МАРТЫНЮКА, в частности, назвал фарисеем. А.МАРТЫНЮКА это задело, он схватил О.ЛЯШКО руками за шею и перебросил его через дверцы в президиум.

К ним подбежали депутаты от КПУ и Партии регионов и прекратили драку.

Фото Татьяны Бондаренко, УНИАН