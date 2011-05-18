Мартынюк пообещал Ляшко еще и «за другое место схватить»

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК обещает внефракционному народному депутату Олегу ЛЯШКО, что «не только за горло его схватит».

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал после драки с О.ЛЯШКО.

После столкновения О.ЛЯШКО выступал с трибуны парламента и сказал А.МАРТЫНЮКУ: «Вы лучше избирателям расскажите, за что Вы за горло меня хватали и бросали в президиум». После этих слов А.МАРТЫНЮК потребовал выключить микрофон трибуны. При этом он сказал: «Я не только за горло схвачу, но и за другое место Ваше, которое у Вас очень производительное».

После этого микрофон трибуны выключили, а О.ЛЯШКО пытался что-то прокричать в сессионный зал, однако из-за возгласов депутатов ничего не было слышно. К тому же в это время с места в микрофон начал говорить депутат от Партии регионов Павел СУЛКОВСКИЙ.