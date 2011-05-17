Янукович «стопроцентно» обещает бюджет без дефицита

Украина 2011 год завершит с бездефицитным бюджетом.

Такое убеждение выразил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Николаеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

“Мы на этот год приняли дефицит бюджета 3,5%. Сегодня мы уже видим по динамике, что он сокращается, и мы выйдем на бездефицитный бюджет к концу года. Это будет обеспечено стопроцентно”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В этом контексте Президент напомнил, что в 2010 году дефицит бюджета удалось сократить с 15% до 5%.

Глава государства обратил отдельное внимание на сокращение дефицита Пенсионного фонда, подчеркнув, что это очень важно, поскольку речь идет фактически о росте зарплат и депозитов граждан. “До 12% ежемесячно мы сокращаем дефицит Пенсионного фонда”, – отметил Президент Украины.