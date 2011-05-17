Азаров списал законопроект у Королевской?

До 70% норм утвержденного Кабинетом министров законопроекта об упрощенной системе налогообложения повторяют положения аналогичного законопроекта, подготовленного Советом предпринимателей Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор подготовки к Весеннему маршу протеста 19 мая Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Андрей ПАНАЕТОВ.

"До 70% норм правительственного законопроекта об упрощенной системе налогообложения повторяют положения нашего законопроекта. Мы готовы передать "народные реформы" любому депутату большинства, если они не хотят их принимать от оппозиции. Пусть подписывают любым авторством, главное, чтобы законы принимались в интересах людей, а не чиновников", - отметил А.ПАНАЕТОВ.

А.ПАНАЕТОВ напомнил, что законопроект об упрощенной системе налогообложения, который в равной степени учитывает интересы предпринимателей и государства, был разработан Советом предпринимателей Украины и 22 апреля был зарегистрирован в Верховной Раде народным депутатом Наталией КОРОЛЕВСКОЙ.

По его словам, этот законопроект и ряд других инициатив, подготовленных Советом предпринимателей Украины, получили название "Народная реформа" благодаря тому, что в их разработке принимали участие более 300 общественных организаций со всей Украины.

В то же время, по его словам, несмотря на подготовку Кабмином законопроекта об упрощенной системе налогообложения, акция 19 мая состоится. "Не раз уже случалось, что власть говорила одно, а делала совсем другое. Поэтому 19 мая мы приедем в Киев, чтобы показать, что мы есть и у нас есть своя позиция", - подчеркнул А.ПАНАЕТОВ.

Координатор подготовки акции сообщил, что 19 мая в рамках Весеннего марша протеста будет создана "Народная варта" - рабочая группа, которая будет отслеживать ход подготовки и реализации правительственных предложений в социально-экономической сфере.