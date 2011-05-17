Чехия высылает из страны военного атташе Украины
|Олег Волошин
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.
«Нам не было сказано, что нашего атташе в чем-то обвиняют. Было четко сказано, что это шаг в ответ (на высылку чешских дипломатов из Украины)", - сказал О.ВОЛОШИН.
Как сообщал УНИАН, 13 мая Министерство иностранных дел Украины заявило, что два чешских дипломата объявлены в Украине персонами нон грата.
По данным СБУ, разоблачена разведывательно-подрывная деятельность атташе по вопросам обороны Посольства Чешской Республики в Украине полковника Зденека КУБИЧЕКА и военного атташе майора Петры НАВОТНОЙ, которые, прикрываясь дипломатическим статусом, осуществляли шпионскую деятельность по сбору информации военно-технического и военно-политического характера с ограниченным доступом.
Между тем первый вице-премьер и глава чешского МИД Карел ШВАРЦЕНБЕРГ выразил убеждение, что объявление Украиной персонами нон грата двух чешских дипломатов является ответной мерой на предоставление убежища в Чехии экс-министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ.