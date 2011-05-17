Чехия высылает из страны военного атташе Украины

Чехия решила выслать из страны сотрудника украинского посольства, который является военным атташе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.

«Нам не было сказано, что нашего атташе в чем-то обвиняют. Было четко сказано, что это шаг в ответ (на высылку чешских дипломатов из Украины)", - сказал О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Министерство иностранных дел Украины заявило, что два чешских дипломата объявлены в Украине персонами нон грата.

По данным СБУ, разоблачена разведывательно-подрывная деятельность атташе по вопросам обороны Посольства Чешской Республики в Украине полковника Зденека КУБИЧЕКА и военного атташе майора Петры НАВОТНОЙ, которые, прикрываясь дипломатическим статусом, осуществляли шпионскую деятельность по сбору информации военно-технического и военно-политического характера с ограниченным доступом.

Между тем первый вице-премьер и глава чешского МИД Карел ШВАРЦЕНБЕРГ выразил убеждение, что объявление Украиной персонами нон грата двух чешских дипломатов является ответной мерой на предоставление убежища в Чехии экс-министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ.