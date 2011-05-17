Янукович решил уволить «хорошего специалиста» из Кабмина Азарова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ решил освободить Илью ЕМЦА от должности министра здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на пресс-конференции в Николаеве.

В частности, он выразил мнение, что на должность министра здравоохранения, очевидно, должен прийти другой человек.

По словам главы государства, он имел продолжительный разговор с И.ЕМЦЕМ. «Он прекрасный специалист, возглавлял один из самых современных центров кардиохирургии. Это было главной мотивацией приглашения его на эту высокую должность – министра. Но ему не удалось наладить работу министерства должным образом – чтобы Министерство здравоохранения начало эффективно работать, и главное - чтобы начали осуществляться реформы, которые мы наметили и которые крайне необходимы», – констатировал В.ЯНУКОВИЧ.

В результате такой неэффективной работы, отметил Президент, страдают люди.

Глава государства отметил, что сегодня нельзя ждать, когда чиновники начнут работать лучше. «Я понял, что нам лучше его (И.ЕМЦА) вернуть на ту работу, где он до этого работал и был там эффективным. А на эту должность подобрать человека, который за короткий промежуток времени был бы способен организовать, собрать вокруг себя команду, которая работала бы эффективно, пошла путем реформ, начала улучшать ситуацию в системе здравоохранения страны», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы не можем никого ждать. Я несу за это ответственность. Мы обязаны двигаться вперед так, как обещали людям», – резюмировал Президент.