Все заместители председателя Госпотребстандарта подали заявления

Все заместители председателя Государственного комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарта) подали заявления об увольнении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

«Я с уважением отношусь к решениям всех заместителей председателя Госпотребстандарта, которые после вчерашнего совещания, которое мы провели вместе с министром экономики ЯЦЕНЮКОМ, написали заявления об увольнении по собственному желанию», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Кабинет министров Украины после заслушивания отчета о работе Госпотребстандарта освободил Николая НЕГРИЧА от должности руководителя ведомства и его первого заместителя Ивана САЕВИЧА, а также поручил Минэкономики рассмотреть целесообразность существования этой структуры.