Сегодня открывается Каннский кинофестиваль

Сегодня вечером в Каннах на Лазурном берегу Франции откроется 59-й Международный кинофестиваль, считающийся одним из самых престижных смотров достижений мирового кинематографа, передает РИА «Новости».

Фестиваль откроется мировой премьерой картины Рона ХОВАРДА "Код да Винчи", снятой по одноименному бестселлеру американца Дэна БРАУНА. Фильм будет показан вне конкурса.

Ажиотаж вокруг этой картины, умело подогреваемый специалистами по пиару, как бы отодвинул на задний план основную конкурсную программу. Между тем, в числе претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" - высшую награду Каннского фестиваля - фигурируют имена таких известных мастеров кинематографа, как испанец Педро АЛЬМОДОВАР, британец Кен ЛОАЧ и итальянец Нанни МОРЕТТИ.

П.АЛЬМОДОВАР, который уже становился победителем киносмотра в Каннах, представит на суд жюри свою новую картину "Вернуться", премьера которой состоялась недавно в Испании.

Каннский завсегдатай К.ЛОАЧ прибудет на фестиваль с картиной "Поднимается ветер", а Н.МОРЕТТИ, чье имя также хорошо известно на набережной Круазет, представит ленту "Кайман", посвященную современной итальянской политике и после своего выхода на экраны в марте успевшую наделать немало шума в Италии.

Неплохие шансы, по мнению экспертов, имеет и историческая драма "Мария-Антуанетта" с Кирстен ДАНСТ в заглавной роли. Эту ленту представит американка Софи КОППОЛА.

В общей сложности в основной конкурсной программе будет представлено 20 полнометражных художественных фильмов. Как обычно, одним из лидеров по числу представленных лент является Франция. Французский кинематограф в Каннах будут представлять Брюно ДЮМОН ("Фландрия"), Николь ГАРСИЯ ("Следом за Карли") и Ксавье ЖИАННОЛИ ("Когда я был певцом" с Жераром ДЕПАРДЬЕ в главной роли).

Жюри нынешнего фестиваля возглавит известный гонконгский режиссер Вонг КАРФАЙ. Вместе с ним определять обладателя "Золотой пальмовой ветви" и других почетных призов будут режиссеры Патрис ЛЕКОНТ, Элия ШУЛЕЙМАН и Лукреция МАРТЕЛЬ, актрисы Моника БЕЛУЧЧИ, Хелена БОНЭМ-КАРТЕР и ЧЖАН Цзыи, актеры Сэмюэл Л. ДЖЕКСОН и Тим РОТ.

Жюри конкурсной программы "Особый взгляд" возглавит американский акте и постановщик Тим ХЕЛЛМЭН, а жюри конкурса "Золотая камера", в котором состязаются лучшие дебютные работы, - братья ЛЮК и Жан-Пьер ДАРДЕННЫ из Бельгии, чья картина "Ребенок" в минувшем году стала победителем Каннского фестиваля.

Жюри конкурса короткометражных фильмов будет работать под руководством известного российского кинематографиста Андрей КОНЧАЛОВСКОГО.

Для проведения церемонии закрытия фестиваля, которое состоится 28 мая, приглашен один из наиболее популярных актеров современного французского кино Венсан КАССЕЛЬ.

По традиции Каннский фестиваль привлекает огромное количество публики, так что на время проведения киносмотра 70-тысячное население этого курортного города увеличивается по меньшей мере втрое. Нескончаемые туристические потоки вынуждают власти принимать повышенные меры безопасности, которые в нынешнем году будут обеспечивать около тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Украинские фильмы не будут участвовать в конкурсе.