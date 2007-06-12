Первая пятерка избирательного списка блока НСНУ

Как мы уже сообщали, возглавит избирательный список НСНУ Юрий Луценко. Как сообщает "Коммерсант-Украина",вторым номером списка станет Вячеслав Кириленко, лидер НСНУ. Третьим – министр обороны Анатолий Гриценко, четвертым – министр иностранных дел Арсений Яценюк, кандидатура пятого номера окончательно не определена, но существует вероятность того, что им будет народный депутат Николай Катеринчук. По некоторой информации, коррективы в окончательный вариант списка может внести президент Виктор Ющенко. В десятке списка к вышеназванным политикам присоединятся также лидеры всех политических партий, входящих в блок, но не попавших в пятерку.