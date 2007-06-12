Луценко возглавит избирательный блок НСНУ

Избирательный список будущего блока "Народная самооборона – `Наша Украина`" (НСНУ) возглавит Юрий Луценко. Как сообщает Коммерсант-Украина , переговоры по созданию избирательного блока с участием Народного союза "Наша Украина" (НСНУ), блока "Народная самооборона Юрия Луценко" ("Самооборона") и блока "Рух – Украинская правыця" ("Правыця") находятся на завершающей стадии. В ближайшие дни лидеры политических сил соберутся на последнюю встречу, по итогам которой будет подписан договор о создании единого блока.

Труднее всего было достичь компромисса по вопросу распределения квот между участниками блока. По последней информации, почти половина кандидатов в депутаты от блока будут представителями "Самообороны" и "Правыци". Соратникам Юрия Луценко будет выделено 25% мест в списке, а национал-демократам – 21%. НСНУ в итоге получит оставшиеся 54% мест. Между тем, по информации Коммерсанта, "Правыця" до сих пор не до конца согласна с выделенной ей квотой. Наибольшие претензии высказывает "Народный рух", лидеры которого требуют выделить им столько же мест в проходной части списка, сколько и в блоке "Наша Украина" образца 2006 года.

По словам источников, существует также негласная квота президента, которая составляет 10%. По разным версиям, приближенные к Виктору Ющенко кандидаты в депутаты могут быть включены в список за счет квоты "Самообороны" и "Правыци" (по 5% от каждой силы).

Довольно интересно продвигались переговоры относительно названия будущего блока. Обсуждались четыре варианта: "Наша Украина – Народная самооборона – Правыця", Союз демократических сил, "Наша Украина – Народная самооборона" и "Народная самооборона – Наша Украина". От первого варианта, предложенного "Правыцей", отказались сразу – слишком длинное и, как шутили участники переговоров, "агитационные плакаты пришлось бы развешивать на поездах".

Некоторое время наиболее вероятным вариантом был "Союз демократических сил". В целом, название было достаточно пафосным и внушительным, опасения возникли относительно сокращенного названия – СДС. Звучание аббревиатуры ассоциировалось сразу с несколькими негативными политиками и политическими силами. Во-первых, опасались сравнения с "эсдеками" и очередного приписывания всех проектов секретариата президента бывшему члену СДПУ(о), главе СП Виктору Балоге. Во-вторых, при выпадении средней буквы ("СДС – СС") могли возникнуть интерпретации со стороны оппонентов. В-третьих, могли возникнуть аналогии с СПС (Союз правых сил) и спекуляции относительно дружественных отношений президента Украины с Борисом Немцовым и Ириной Хакамадой. И самое последнее – лидеры блока побоялись, что избиратель запутается, в случае, если в выборах в качестве технической партии примет участие Социал-демократический союз Евгения Марчука.

В итоге последним рабочим названием стало "Народная самооборона–Наша Украина" (НСНУ), против которого выступают лидеры "Правыци". Главным доводом в пользу этого варианта стала опять же аббревиатура – НСНУ,– совпадающая с названием пропрезидентской партии.