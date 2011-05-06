Жена Луценко хочет быть возле мужа во время его медообследования

Супруга экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Ирина настаивает на личном присутствии во время обследования его в медицинских заведениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Народная самооборона".

И.ЛУЦЕНКО подала в Генеральную прокуратуру соответствующее заявление на имя следователя Сергея ВОЙЧЕНКО и приложила к нему результаты медицинских анализов на 9 листах.

"В связи с необходимостью проведения медицинского обследования Ю.ЛУЦЕНКО в заведениях Минздрава и наличием у меня обследований, на основании которых получены заключения врачей - диагнозы, вызывающие тревогу за состояние здоровья моего мужа, настаиваю на проведении таких обследований при моем личном участии", - говорится в заявлении супруги Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 мая И.ЛУЦЕНКО заявила об ухудшении самочувствия и состояния здоровья ее мужа, который с 23 апреля отказался от пищи.

В то же время представители Генеральной прокуратуры настаивают, что здоровье Ю.ЛУЦЕНКО нормальное, и оснований для осмотра его другими врачами, кроме тех, что работают в СИЗО, нет.