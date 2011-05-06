Томенко заметил у Табачника «психопатические реакции»
Нардеп привел недавний пример
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО настаивает на необходимости соблюдения норм законодательства при установлении Министерством образования стоимости платных услуг для студентов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады, таким образом Н.ТОМЕНКО отреагировал на заявление министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА, в котором тот опроверг информацию о требовании к высшим учебным заведениям перечислять средства частному предприятию.
"Психопатическая или социопатическая реакция министра на критику, ставшая нормой его общения с обществом и оппонентами, не освобождает от ответственности перед законом", - сказал Н.ТОМЕНКО.
Вице-спикер напомнил, что недавно Д.ТАБАЧНИК продемонстрировал подобную реакцию, назвав "маньяками" всех, кто добивается его освобождения.
Н.ТОМЕНКО в который раз обратил внимание на то, что переданные премьер-министру Николаю АЗАРОВУ документы прямо свидетельствуют об обязательном характере оплаты ректорами 30 тысяч гривен ежегодно на содержание информационного сайта частной структуры. "Не вижу принципиальной разницы с точки зрения нарушения закона, если это, как говорит министр, государственное предприятие и еще "кто-то", - добавил он.
"Если не остановить стремления министерства зарабатывать деньги на ректорах, студентах, школьниках и их родителях, это может привести к непредсказуемым последствиям", - подчеркнул вице-спикер, заверив, что и в дальнейшем оперативно будет реагировать на обращение педагогов относительно недопущения незаконных действий министра и его "прагматичной команды".
При этом Н.ТОМЕНКО напомнил, что имеет опыт подобной работы в отношении к мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и его "молодой команде".
Вице-спикер также опроверг обвинение Д.ТАБАЧНИКА в том, что во время его работы в правительстве было закрыто наибольшее количество школ. "Очевидно, статистику о закрытии школ во времена первого премьерства Юлии ТИМОШЕНКО и моего вице-премьерства готовил тот же чиновник, который готовил так называемый липовый рейтинг высших учебных заведений, обнародованный Министерством образования месяц назад", - сказал он.
По словам Н.ТОМЕНКО, инициатива Д.ТАБАЧНИКА закрыть "больше 10% школ в Украине (а это свыше 2-х тысяч школ) не идет в сравнение с количеством закрытых школ ни при одном из министров и превышает количество закрытых школ в Украине за период 20-летия Независимости".
Как сообщал УНИАН, по данным организации "Свідомо", Минобразования разослало в украинские вузы письма с требованием оплатить услуги сайта osvita.com для создания "Единого образовательного информационного окна".
В частности, ректорам поступило требование от Минобразования подписать договор с ООО "Империя инфо" - владелицей сайта www.osvita.com
После этого Н.ТОМЕНКО направил обращение премьер-министру Н.АЗАРОВУ с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся с принудительным платным размещением информации о высших учебных заведениях Украины на сайте, который руководителям вузов в повелительном порядке предложило Министерство образования.
В своем обращении вице-спикер отметил, что ситуация выглядит как очередная финансовая афера Министерства образования, ведь, как говорится в сообщениях СМИ, за размещение информации об учебном заведении на упомянутом сайте его владельцы просят с ректоров по 7,5 тыс. грн. за квартал, что составляет 30 тыс. грн. в год.
Министр образования Д.ТАБАЧНИК назвал эти сообщения "ложью". "Это ложь, это очередная неправда", - сказал Д.ТАБАЧНИК.
Он напомнил, что 3 декабря прошлого года было создано "Единое информационное окно образования", и у Министерства образования действительно не хватает средств для того, чтобы создать мощный информационный ресурс. "Поэтому было принято решение сделать там учредителем государственное предприятие и еще кого-то", - сказал Д.ТАБАЧНИК.
По его словам, это предприятие обратилось к вузам с предложением сотрудничать. В частности, размещать свои правила приема, рекламу и т. п. «А Николай ТОМЕНКО, хочу сказать, пусть бьется головой о стену – во-первых. Во-вторых - пусть проверяет факты, а в-третьих - извинится перед украинским народом, почему когда он был вице-премьером, закрылось наибольшее количество средних школ», - сказал Д.ТАБАЧНИК.