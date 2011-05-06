Томенко заметил у Табачника «психопатические реакции»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО настаивает на необходимости соблюдения норм законодательства при установлении Министерством образования стоимости платных услуг для студентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады, таким образом Н.ТОМЕНКО отреагировал на заявление министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА, в котором тот опроверг информацию о требовании к высшим учебным заведениям перечислять средства частному предприятию.

"Психопатическая или социопатическая реакция министра на критику, ставшая нормой его общения с обществом и оппонентами, не освобождает от ответственности перед законом", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер напомнил, что недавно Д.ТАБАЧНИК продемонстрировал подобную реакцию, назвав "маньяками" всех, кто добивается его освобождения.

Н.ТОМЕНКО в который раз обратил внимание на то, что переданные премьер-министру Николаю АЗАРОВУ документы прямо свидетельствуют об обязательном характере оплаты ректорами 30 тысяч гривен ежегодно на содержание информационного сайта частной структуры. "Не вижу принципиальной разницы с точки зрения нарушения закона, если это, как говорит министр, государственное предприятие и еще "кто-то", - добавил он.

"Если не остановить стремления министерства зарабатывать деньги на ректорах, студентах, школьниках и их родителях, это может привести к непредсказуемым последствиям", - подчеркнул вице-спикер, заверив, что и в дальнейшем оперативно будет реагировать на обращение педагогов относительно недопущения незаконных действий министра и его "прагматичной команды".

При этом Н.ТОМЕНКО напомнил, что имеет опыт подобной работы в отношении к мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и его "молодой команде".

Вице-спикер также опроверг обвинение Д.ТАБАЧНИКА в том, что во время его работы в правительстве было закрыто наибольшее количество школ. "Очевидно, статистику о закрытии школ во времена первого премьерства Юлии ТИМОШЕНКО и моего вице-премьерства готовил тот же чиновник, который готовил так называемый липовый рейтинг высших учебных заведений, обнародованный Министерством образования месяц назад", - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, инициатива Д.ТАБАЧНИКА закрыть "больше 10% школ в Украине (а это свыше 2-х тысяч школ) не идет в сравнение с количеством закрытых школ ни при одном из министров и превышает количество закрытых школ в Украине за период 20-летия Независимости".

Как сообщал УНИАН, по данным организации "Свідомо", Минобразования разослало в украинские вузы письма с требованием оплатить услуги сайта osvita.com для создания "Единого образовательного информационного окна".

В частности, ректорам поступило требование от Минобразования подписать договор с ООО "Империя инфо" - владелицей сайта www.osvita.com

После этого Н.ТОМЕНКО направил обращение премьер-министру Н.АЗАРОВУ с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся с принудительным платным размещением информации о высших учебных заведениях Украины на сайте, который руководителям вузов в повелительном порядке предложило Министерство образования.

В своем обращении вице-спикер отметил, что ситуация выглядит как очередная финансовая афера Министерства образования, ведь, как говорится в сообщениях СМИ, за размещение информации об учебном заведении на упомянутом сайте его владельцы просят с ректоров по 7,5 тыс. грн. за квартал, что составляет 30 тыс. грн. в год.

Министр образования Д.ТАБАЧНИК назвал эти сообщения "ложью". "Это ложь, это очередная неправда", - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он напомнил, что 3 декабря прошлого года было создано "Единое информационное окно образования", и у Министерства образования действительно не хватает средств для того, чтобы создать мощный информационный ресурс. "Поэтому было принято решение сделать там учредителем государственное предприятие и еще кого-то", - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, это предприятие обратилось к вузам с предложением сотрудничать. В частности, размещать свои правила приема, рекламу и т. п. «А Николай ТОМЕНКО, хочу сказать, пусть бьется головой о стену – во-первых. Во-вторых - пусть проверяет факты, а в-третьих - извинится перед украинским народом, почему когда он был вице-премьером, закрылось наибольшее количество средних школ», - сказал Д.ТАБАЧНИК.