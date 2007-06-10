Ющенко и Путин подпишут план действий Украина-Россия

План действий «Украина-Россия» на 2007-2008 годы будет подписан до августа в рамках заседания рабочей группы ПУТИН-ЮЩЕНКО. Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам после своей встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЮЩЕНКО, он со своим российским коллегой больше часа обсуждали самые актуальные вопросы двусторонних отношений. «Я хотел бы сказать, что у нас была очень дружелюбная атмосфера этих переговоров. Мы обсудили все вопросы актуального характера», - сказал Глава Украинского государства.

В частности, за словами В, ЮЩЕНКО, обсуждалось и подписание Плана действий «Украина-Россия». Президент констатировал, что на сегодня оба внешне-политических ведомства протокольно подтвердили завершение разработки соответствующего документа и он готов к подписанию. Также В.ЮЩЕНКО отметил, что этот проект завизирован руководителями СНБО Украины и России.

«Настоящий документ президенты готовы подписать, в рамках работы второго заседания межгосударственной комиссии ПУТИН-ЮЩЕНКО», - отметил Президент Украины, отметив, что есть договоренность провести такое заседание в августе.

Перед этим, по словам В.ЮЩЕНКО, в третьей декаде июня состоится заседание экономического комитета под председательством премьер-министров, потом будет заседать подкомиссия по обороне и комитет по гуманитарным вопросам.

Кроме того В.ЮЩЕНКО сообщил, что Украина внесла 22 проекта договоров между Украиной и Россией, которые имплементируют положение большого Соглашения между двумя государствами 1997 года.

По словам Президента, соглашения касаются разных сфер, в том числе экономической, гуманитарной и социальной. Президенты договорились, что дадут поручения Министерствам иностранных дел на протяжении 4-6 месяцев проработать эти проекты.