Адвокат Тимошенко отвергает обвинения в затягивании дела

Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Богдан ФЕРЕНЦ заявляет о беспочвенности обвинений Генпрокуратуры о неправомерных действиях Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитые относительно якобы преднамеренного затягивания рассмотрения уголовного дела.

В интервью УНИАН Б.ФЕРЕНЦ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО не пропустила ни одного приглашения в Генеральную прокуратуру, ни одного следственного действия.

Б.ФЕРЕНЦ объяснил, что сегодня не явился к ГПУ вместе с Ю.ТИМОШЕНКО из-за того, что участвовал в рассмотрении другого дела в Печерском районном суде Киева, о чем устно и в письменном виде предупредил следователя.

В то же время, по словам Б.ФЕРЕНЦА, следователь Генпрокуратуры до сих пор не ответил на его ходатайство и личное ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО о предоставлении материалов, которые стали основанием для избрания меры пресечения и возбуждения самого уголовного дела.

Б.ФЕРЕНЦ отметил, что такие действия ГПУ являются нарушением норм процессуального законодательства.

Адвокат также сообщил, что вчера, 27 апреля, Ю.ТИМОШЕНКО в полном объеме дала объяснение об обстоятельствах и ничтожности оснований для возбуждения уголовного дела.

«Приблизительно в 19.30 - 19.40 следователь, несмотря на неоднократное напоминание об отсутствии мотивированного ответа прокуратуры об основаниях возбуждения уголовного дела, хотел предъявить обвинение. Мы выдвинули требование об ознакомлении с этими материалами, без которых предъявление обвинения является преждевременным», - подчеркнул Б.ФЕРЕНЦ.

Защитник также объяснил, что вчера оставил служебный кабинет следователя ввиду срочной необходимости ехать в аэропорт «Борисполь».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, утром Генеральная прокуратура Украины обвинила Ю.ТИМОШЕНКО в срыве следственных действий и опять вызвала ее в следственное управление. Позже пресс-секретарь лидера партии Марина СОРОКА подтвердила, что лидер партии "Батьківщина" сегодня утром посетила Генеральную прокуратуру. "Сегодня ровно в 10.00 утра Юлия ТИМОШЕНКО посетила Генеральную прокуратуру, передала следователю жалобу о незаконности возбуждения уголовного дела с требованием его закрыть", - сказала М.СОРОКА. По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО также обратилась к следователю с ходатайством дать ей разрешение на осуществление поездки в Сумскую область 5-6 мая для встречи с жителями области.

Позже ГПУ обвинила Ю.ТИМОШЕНКО в умышленном затягивании следствия и вызвала ее снова вместе с защитником 29 апреля на 15.00 для предъявления обвинения.

В ГПУ подтвердили, что Ю.ТИМОШЕНКО сегодня посещала следователя в 10 час. утра. "Несмотря на то, что вчера Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник сорвали проведение следственных действий, сегодня она явилась без защитника и сообщила, что принимать участие в следственных действиях без него не будет. На попытку следователя разъяснить ей требования Уголовно-процессуального законодательства, которое регулирует порядок проведения следственных действий при участии защитника, последняя без разрешения следователя оставила Генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура также напоминает Ю.ТИМОШЕНКО, что в отношении нее избрана мера пресечения – подписка о невыезде. "В случае, если избранная мера пресечения не обеспечивает выполнения процессуальных решений, она может быть изменена, согласно требованиям закона, на более строгую", - отметили в Генпрокуратуре.