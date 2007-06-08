В ВР открестились от заявления Бессмертного... кто кому врет?

Пресс-служба Верховной Рады Украины информирует, что в управление кадров аппарата ВР в апреле – в начале июня 2007 года не поступало заявлений и устных обращений от народного депутата Романа БЕССМЕРТНОГО о выдаче ему трудовой книжки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в четверг, 7 июня, средства массовой информации распространили заявление Р.БЕССМЕРТНОГОо невозможности получить свою трудовую книжку в аппарате Верховной Рады Украины.

Первое соответствующее заявление было зарегистрировано в аппарате парламента 7 июня текущего года во второй половине дня, говорится в сообщении.

Средства на осуществление депутатских полномочий за апрель-май текущего года на основании личного заявления Р.БЕССМЕРТНОГО от 31 июля 2006 года были перечислены народному депутату на счет (заявление о приостановке перечисления средств не поступало).

Как сообщал УНИАН, 7 июня Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что ему в Верховной Раде не отдают трудовую книжку, и пообещал обратиться по этому поводу в суд.

Сегодня, 8 июня, председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ заявил, что Р.БЕССМЕРТНЫЙ ни к кому не обращался в парламенте о выдаче ему трудовой книжки. По словам А.МОРОЗА, проведено служебное расследование и установлено, что «ни к кому Роман БЕССМЕРТНЫЙ не обращался с предложениями о выдаче ему трудовой книжки».

Сегодня же Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что заявление о сложении депутатских полномочий написал еще 18 апреля, а 7 июня на имя руководителя Аппарата ВР Валентина ЗАЙЧУКА было зарегистрировано письмо с просьбой выдать ему трудовую книжку.