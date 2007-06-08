Бессмертный назвал Морозу заветные цифры

“Я написал заявление о сложении депутатских полномочий вместе со всей фракцией еще 18 апреля. А 2 июня межпартийный съезд Блока “Наша Украина ” принял соответствующее решение, - сказал сайту RAZOM руководитель исполкома партии “Наша Украина”, заместитель председателя Секретариата Президента Роман Бессмертный.

“Сопоставляя заявления Мороза и реальные факты, можно сделать вывод, что экс- председатель Верховной Рады Александр Мороз не проводил никакого служебного расследования, более того, не поинформирован о документообороте в Аппарате ВР”, - заметил Бессмертный.

“Сообщаю персонально для Александра Александровича, что 7 июня на имя руководителя Аппарата ВР Валентина Зайчука было зарегистрированное письмо с просьбой выдать мне трудовую книжку. Входной номер регистрации этого документа 112-184, - сообщил заместитель председателя Секретариата Президента .

“И я бы посоветовал экс-спикеру дать поручение руководителю Аппарата ВР выдать трудовые книжки депутам-“нашеукраинцам”, а также их помощникам, которые написали заявления об увольнении, - отметил Бессмертный, - Работники Аппарата ВР стали заложниками неоправданных амбиций Мороза и прячутся за закрытыми дверями от нардепов, не зная, как действовать и что говорить”.

Также Бессмертный сообщил, что депутаты-“нашеукраинцы”, которые сложили свои полномочия и которым не выдали трудовые книжки, готовы обратиться в суд.

“Иски уже подготовлены, - заявил он, - Мы только ждем, чем закончится сегодняшний рабочий день - получат нардепы трудовые книжки на руки, или нет”.

Руководитель исполкома партии “Наша Украина” также отметил, что “средства на выполнение депутатских полномочий выдаются нардепам на руки, а зарплата перечисляется на карточку, впрочем, я не получал ни того, ни другого. Более того – у меня и в мыслях не было идти за зарплатой после написания своего заявления ”.