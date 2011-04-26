Литвин наградил Плюща за ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вручил работникам аппарата парламента и народным депутатам отличия ВР за личный вклад в ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

В сообщении отмечается, что среди награжденных был народный депутат Иван ПЛЮЩ, который в 1986 году работал председателем исполкома Киевского областного совета. И.ПЛЮЩ вспомнил события тех дней, и выразил сожаление, что тема Чернобыля в Украине начала открыто обсуждаться только с 1990 года, когда в декабре этого года парламент заслушал информацию об экологической ситуации после аварии на АЭС.

В.ЛИТВИН сообщил, что в настоящее время в аппарате парламента работает 51 чел. из тех, кто был непосредственно участником ликвидации аварии в Чернобыле. По его словам, эти люди «своей жизнью и здоровьем остановили планетарную беду, сохранили мир и жизнь».

В.ЛИТВИН выразил мнение, что авария, произошедшая на АЭС в Японии, «актуализировала тему Чернобыля, которую пытались закрыть и забыть». «Возможно, учитывая это, и состоялся представительский саммит в Украине, были собраны средства в сумме 550 млн. евро для решения проблемы строительства надежного «саркофага» и реализации других чернобыльских проектов», - отметил он. Председатель ВР выразил надежду, что до 2015 года новый защитный «саркофаг» над четвертым аварийным блоком ЧАЭС будет построен.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня главная задача заключается в том, чтобы не только «законсервировать» атомную станцию, но и в том, чтобы сохранить уникальную традиционную культуру Полесья.

«Верховная Рада Украины обязана упорядочить чернобыльское законодательство и выйти на единый унифицирован документ с тем, чтобы не только декларировать, а практически обеспечивать выполнение тех законодательных предписаний, которые мы имеем», - сказал он.