Ющенко считает, что Мороз делает хорошую мину при плохой игре

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью немецкой газете «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» и польскому изданию «Жечпосполита».

Как сообщает пресс-служба главы государства, главная тема разговора – внутриполитическая ситуация в Украине в контексте урегулирования парламентского кризиса, проведение внеочередных выборов в Верховную Раду.

«Мы завершаем выход из политического кризиса», – сказал Президент. Он отметил, что подписал Указ о назначении внеочередных выборов, руководствуясь Конституцией, договоренностями Совместного заявления Президента, Председателя ВР и Премьера, а также ввиду решения БЮТ и «Нашей Украины» о досрочном прекращении полномочий народных депутатов, избранных от этих избирательных блоков. Продолжение нелегитимной работы парламента после 5 июня, по мнению Президента, является со стороны коалиции «политическим желанием сберечь хорошую мину при плохой игре».

«Я все сделал, чтобы демократический правовой процесс был ключевым методом урегулирования политического кризиса в Украине», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Теперь поставить точку в этом вопросе, выразив свою поддержку политическим силам, должен избиратель, отметил он.

* * * Сверхрегиональная немецкая ежедневная газета «Франкфуртер Альґемайне Цайтунґ» основана в 1949 году. Издание либерально-консервативных взглядов ежедневно реализуется в объеме 380 тысяч экземпляров. Имеет наибольший среди немецких газет спрос за границей и распространяется в 148 странах.

Информационно-публицистическое издание «Жечпосполита» является газетой для политической и бизнес элиты Польши. Тираж – приблизительно 250 тыс. экземпляров.