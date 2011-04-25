Марчук: Мельниченко предупредил и о наркотиках, и о взрыве

Николай Мельниченко предупреждал бывшего секретаря СНБО Евгения Марчука о провокациях, которые готовились против него во время выборов президента в 1999 году.

Об этом сообщает сам Марчук в статье для газеты "День".

"Представьте себе, что вы принимаете участие в выборах президента Украины 1999 года, которые были очень похожи на партизанскую войну, спровоцированную Администрацией тогдашнего президента Леонида Кучмы… И вот к вам как к оппозиционному кандидату в президенты подходит молодой человек и предупреждает о том, что на днях вашему сыну должны подбросить наркотики и арестовать, - отмечает он. - Информация, по его словам, стопроцентная. И действительно, через несколько дней все подтверждается, но вам удается отвести эту угрозу, потому что вас предупредили".

По его словам, "не вышло с наркотиками – сына таскают в милицию на допросы уже по другой искусственно спровоцированной статье Уголовного кодекса".

"А затем этот же молодой человек предупреждает вас, что во время одного из ваших выступлений в зале произойдет взрыв или его имитация, чтобы вызвать панику. И это подтверждается. А затем подтверждаются другие предупреждения о жестоких провокациях против вас лично и против людей, которые вам помогают", - заявляет Марчук.

"И вот оказывается, что этим молодым человеком является Николай Мельниченко. Он меня предупредил об этих провокациях и я ему за это благодарен", - отмечает он.

"Но я не имел никакого отношения ко всему, что накручивали в СМИ мастера-отвлекальщики. Ни к организации подслушивания того кабинета, ни к "кассетному скандалу". Следствию это сейчас известно", - цитирует Украинская правда.