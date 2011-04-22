Прокуратура объяснила, в чем обвиняют Пилипишина

Бывшего председателя Шевченковской районной государственной администрации Киева Виктора ПИЛИПИШИНА обвиняют в незаконном отчуждении недвижимого имущества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«ПИЛИПИШИНА обвиняют в превышении власти и служебных полномочий относительно незаконного отчуждения недвижимого имущества, в связи с чем столичной общине был нанесен ущерб на сумму 15 млн. грн.», - сказали в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба прокуратуры Киева проинформировала, что 21 апреля В.ПИЛИПИШИНУ было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса.

Сейчас В.ПИЛИПИШИН находится в больнице. По данным общественного движения „Кияни передусім!”, возле палаты В.ПИЛИПИШИНА и во дворе больницы дежурят работники милиции.