Янукович рассказал фермеру, что последние три дня работает до 2-3 ночи

Во время рабочей поездки в Черкасскую область Президент Украины Виктор Янукович посетил фермерское хозяйство СПХ “Надія” Григория Сергеевича Паламарчука в селе Шарнопиль, Монастырищенского района.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент вручил Григорию Паламарчуку документы на автомобиль и минитрактор. Кроме того, Президент вручил жене фермера Валентине Антоновне государственное отличие "Мать-героиня". Ведь в семье Паламарчуков воспитывается восемь детей.

Общаясь с семьей, Виктор Янукович рассказал фермерам и о своей работе. В частности, что каждое утро просыпается в 6 часов утра, а последние три дня, пока в Киеве шли мероприятия памяти трагических событий на Чернобыльской АЭС, работал до 2-3 часов ночи. На что фермер ответил главе государства: "Вы работаете, как и мы".

В память о встрече Президент и семья Паламарчуков сделали памятное фото.