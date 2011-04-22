Пилипишин - в реанимации

Бывший председатель Шевченковского районного совета и райгосадминистрации Киева Виктор ПИЛИПИШИН попал в тяжелом состоянии в реанимацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе общественного движения „Кияни передусім!!”, председателем которого является В.ПИЛИПИШИН.

По их данным, В.ПИЛИПИШИН попал в реанимацию после того, как сегодня ночью правоохранители пытались арестовали его в больнице.

“Сегодня ночью в 23.00 30-40 спецназовцев ворвались в помещение клиники “Медиком” (ул. Кондратюка, 8). Целью такого „маски-шоу” был арест лидера общественного движения „Кияни передусім!” Виктора ПИЛИПИШИНА, который уже неделю лечится в этой больнице от гипертонического криза”, - говорится в сообщении.

По данным общественного движения, “около 15 человек вошли в палату В.ПИЛИПИШИНА, предъявили какое-то постановление о возбуждении уголовного дела, и прямо в палате сразу начали допрос”. “При этом так называемые «правоохранители» не приняли во внимание отсутствие адвоката, нарушив элементарные правовые нормы”, - добавили в пресс-службе.

В ходе таких следственных действий врачи заявили, что дальнейший допрос угрожает не только здоровью, но и жизни В.ПИЛИПИШИНА. В результате, его в тяжелом состоянии забрали в реанимацию, подчеркивается в сообщении.

При этом, по данным движения „Кияни передусім!!”, возле палаты В.ПИЛИПИШИНА и во дворе больницы дежурят правоохранители.

“Очевидно, УБОП решил, что больной человек на кровати может быть угрозой обществу. К палате приставили охрану, а во дворе постоянно дежурит наряд „правоохранителей”, - отмечается в сообщении.

Общественное движение „Кияни передусім!” считает, что “такой дикарский сценарий направлен на запугивание как самого Виктора ПИЛИПИШИНА, так и людей, которые его поддерживают”.

Общественное движение, которое возглавляет В.ПИЛИПИШ, протестует против таких методов ведения следствия.

“Украина не должна скатываться до огульных арестов и ночных „черных воронков”, ведь тем самым нарушается базовый правовой принцип демократических стран – презумпция невиновности. Если сегодня так поступили с известным политиком, человеком, который всегда отстаивал интересы киевлян, то завтра от такого произвола не будет застрахован любой обычный гражданин”, - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН сегодня пресс-служба прокуратуры Киева проинформировала, что 21 апреля В.ПИЛИПИШИНУ было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365. Экс-руководителя Шевченковского района обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, повлекшем убытки обществу на сумму более 15 млн. грн. Проводятся первоочередные следственные действия.