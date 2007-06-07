Черномырдин: на Жулинском, видимо, у нас отыгрались

Почему и за что не пустили в Россию советника Президента Украины Николая Жулинского – Виктор Черномырдин не знает. Об этом посол РФ в Украине сказал, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Произошло два события, сначала украинская сторона не впустила в Крым нашего политолога Александра Дугина, а потом я узнал про Жулинского… - отметил посол. - Ну видимо, у нас отыгрались. Почему, за что Жулинского не пустили, я не знаю. Где-то месяц назад российский МИД предлагал украинской стороне обоюдно прекратить эту практику: не впускать людей. Я знаю, что даже провели ряд встреч с украинскими коллегами из МИДа. Но ответа пока не последовало».

На замечание корреспондента, что украинская сторона, запрещая въезд кому-то из российских граждан, делает это публично, заранее и с объяснением причин, Черномырдин возразил: «Не всегда. Дугина тоже не предупредили и без объяснения причин не пустили».

Вопросы о еще одном недавнем скандале, вокруг высказываний Президента РФ Владимира Путина, который заявил, что Украина уверенно движется в сторону тирании, посол попросту игнорировал, отсылая журналистов за комментариями к Путину. Черномырдин счел нужным отреагировать только на предположение, что, возможно, это был «президентский юмор». «Как бы вам правильно сказать… Если вам интересно мое восприятие, то Президенты не шутят… - сказал посол. - Доля шутки присутствует везде. Но эти вопросы нужно глубже понимать…»

Подробно о мнении посла РФ о демократии в Украине, ценах на газ, «известной бабушке», отношениях Украины с НАТО и Черноморском флоте читайте тут.