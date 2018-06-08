Черномырдин обсудил цену на газ с известной бабушкой

Посол Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин прибыл на пресс-конференцию минута в минуту. Зал РИА «Новости» в Украине равно, как и в России (это был режим видео-конференции) был набит битком. Еще бы… Черномырдин - мастер афоризма. Тема «Десять лет базового договора между Украиной и Россией: что дальше?» обещала дискуссию.

Господин Черномырдин начал с того, что поздравил украинских журналистов от себя и российских коллег. «Пишите и показывайте, как следует, - сказал Виктор Степанович, - Сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина, я вот ходил и относил корзину цветов к его памятнику. Для нас Пушкин - это все…»

«МНЕ ТАКАЯ ДЕМОКРАТИЯ НЕ НРАВИТСЯ… КОМУ-ТО И В УКРАИНЕ НЕ НРАВИТСЯ, А КТО-ТО ЕЕ ОБОЖАЕТ…»

Виктор Степанович похвалил Базовый договор, который был подписан 31 мая 1997 года. Есть что вспомнить, сказал Черномырдин. Сегодня ведомства готовят пролонгацию этого соглашения и будут наполнять его содержательную часть. Посол сказал, что документ вобрал в себя все направления нашей деятельности: в межгосударственных отношениях, экономике, политике, финансах. 5 июня в Москве подписаны документы о морских границах.

«У нас неплохие результаты в наших отношениях, - заверил посол, - В торговле мы вышли на рекордную цифру на 26 миллиардов долларов. Это немало. И немного, учитывая наши возможности… Но немало… По итогам первого квартала накопленные инвестиции в Украине перевалили за миллиард. И мы должны стараться, мы хотим, что российский капитал присутствовал тут полномасштабно. И мы хотим, что украинский капитал работал в России. Работать есть над чем.

Создана межгосударственная комиссия, которую возглавил наш президент Владимир Путин, в ее рамках работает семь комитетов и подкомиссий. Это очень важный инструмент, он охватывает все направления нашей деятельности. И это говорит о значимости наших отношений. Работа идет в постоянном режиме».

Скептики оценивают эффективность договора негативно. Утверждают, что в наших отношениях произошел откат. Допускаете ли вы денонсацию договора? Российский парламентарий Затулин говорит, что при вступлении в НАТО украинские политики сами поставят вопрос о денонсации договора.

Есть другие скептики, кроме Затулина? Хотелось бы посмотреть им в лицо. Если они сумеют сделать лучше, пусть сделают. В большом договоре прописан и этот механизм денонсации. Если страна захочет выйти из договора, то об этом надо сообщить за полгода до окончания договора. Ни одна сторона не заявила, значит, договор пролонгируется.

Откаты не откаты, я на улице эти слова могу говорить… А в серьезной аудитории, я этого не понимаю. Если какие-то вопросы есть и в чем-то мы откатились, назовите. Но договор формализует эти отношения. Мы сегодня действуем в рамках договора, и когда некоторые начинают выпрягаться, мы говорим: читайте договор… Мы за эти 10 лет много пережили. Вы знаете, что происходило. В России тоже всего много происходило. И мы выстраивали отношения. Мы дважды решали вопрос по задолженности Украины по газу, мы много вопросов снимали. Сказать, что все было легко и просто, у меня слов на это нет. Есть проблемы и будут проблемы. Но мы для этого и есть, чтобы их решать. Это есть жизнь. Да, непростая ситуация в Украине, но мы говорим о наших межгосударственных отношениях. Украина у себя разберется.

«ЗДЕСЬ В УКРАИНЕ НЕСКУЧНО…»

Почему вчера в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был задержан академик, советник Президента Николай Жулинский?

Вчера произошло два события, сначала украинская сторона не впустила в Крым нашего политолога Александра Дугина, а потом я узнал про Жулинского…Ну видимо, у нас отыгрались. Почему, за что Жулинского не пустили, я не знаю. Где-то месяц назад российский МИД предлагал украинской стороне обоюдно прекратить эту практику: не впускать людей. Я знаю, что даже провели ряд встреч с украинскими коллегами из МИДа. Но ответа пока не последовало.

Украинская сторона, запрещая въезд кому-то из российских граждан, делает это публично, заранее и с объяснением причин. Нельзя ли рассчитывать на ответную любезность со стороны России?

Не всегда. Дугина тоже не предупредили и без объяснения причин не пустили.

Как вы оцениваете события, которые происходят в Украине?

Я могу оценки давать только, что происходит в России… Мне это корректно.

А что касается заявлений относительно процессов в Украине, что это и есть демократический путь... Мы, может, по-разному понимаем, что такое демократия. Мое личное мнение: мне такая демократия не нравится. Но это ни о чем не говорит: мне не нравится, кому-то и в Украине не нравится. А кто-то ее обожает… Зачем тут давать оценки? Тут в Украине – грамотный народ, разберутся…Демократия - это сложное понимание в жизни. Это не вседозволенность, это уважение, это очень серьезный вопрос.

Трудно ли работать послом России в Украине?

Трудно или не трудно. Здесь в Украине нескучно. И проблемы, которые вы назвали, – чувствительные: и русский язык, и Севастополь, и Крым, и мясо, и молоко. Это чувствительные для простого гражданина темы. Мы в 90-е годы думали, что самый простой вопрос - это будут отношения с Украиной. Но для этого нужно вернуться в то время и в ту обстановку, в которой мы жили. И мы немного ошибок сделали в наших отношениях.

Ваш Президент очень остро высказался о ситуации в Украине... Чьи впечатления легли в основу такого умозаключения Владимира Владимировича? – поинтересовались мы.

А что сказал Путин?

Ну, что украинские хлопцы скатываются в тиранию…

Это нужно спрашивать у Владимира Владимировича.

Но ведь обычно представление о стране формирует посол пребывания ...

Вы думаете? – хитро улыбнулся посол, - Вы ошибаетесь.

«Неужели ему это нашептал наш премьер?» - захотела спросить я. Но не успела. Мой вопрос развил другой журналист.

Вы полагаете, это была шутка, ирония или всерьез?

Как бы вам правильно сказать… Если вам интересно мое восприятие, то Президенты не шутят…Доля шутки присутствует везде. Но эти вопросы нужно глубже понимать…

ПРО ИЗВЕСТНУЮ В УКРАИНЕ БАБУШКУ И ЦЕНУ НА ГАЗ

Говорят, что в конце года цена на газ будет 180 – 200 долларов за тысячу кубов. Какую цену, по-Вашему, выдержит украинская экономика?

Не думаю, что до конца года цена на газ измениться. Что касается следующего, то цена будет меняться. Она меняется и внутри России. Болезненный вопрос. Сегодня нас собирал Президент Виктор Андреевич Ющенко. Там стоит бабушка у входа и говорит: Виктор Степанович, а вы на газ цену не поднимете? Ну, она известная на всю страну бабушка. Подготовленная такая бабушка. А цена будет меняться. Это вопрос рыночных отношений. Мы вступили в рынок, мы уже пятнадцать лет в рынке, и нам надо научиться жить нормально, по человечески… И это вопрос, конечно, переговорный. А украинская экономика выдержит.

Как вы относитесь к созданию в Киеве музея советской оккупации?

Ставить так вопрос ни в какие рамки. О какой оккупации? Кто кого оккупировал? Что такое советская власть? Те, кто так говорит, ведь чему-то учились. Или не доучились. К кому претензии? Что мы все назад? Что мы все в костях пытаемся разобраться. Может нам о завтрашнем дне подумать? Для меня лично это – оскорбление. Думаю, что и для российского народа это оскорбление. Да и не только для российского, но и для украинского… Плюнуть в душу людям? За что? Да, при советской власти было все. И много было хорошего и нехорошего. Но сегодня говорить об этом в таких терминам, я не могу сказать по-другому – стыдно за это.

Виктор Степанович, российская элита дозревает до понимания, что к 2017 году надо будет строить новую базу для Черноморского флота? – уже в дверях спросили мы посла.

До 2017 года вы в Украине так сильно изменитесь, что сами не захотите, чтобы Черноморский Флот уходил из Севастополя, - заверил посол.

Лана Самохвалова