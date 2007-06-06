Янукович признался, что понемногу пробует все позы

Премьер-министр Украины Виктор Янукович признал, что занимается йогой. Об этом он сообщил корреспонденту «Обозревателя» в среду, общаясь с прессой на заседании Кабинета Министров.

Комментируя высказывания руководителя своего аппарата Левочкина, премьер полностью подтвердил слова подчиненного. «Это правда, — сказал Янукович. — Пока у меня не все получается, я иду по программе». Говоря о том, какая у него любимая поза — лотоса или стойка на голове, Янукович скромно отметил: «я все понемножку делаю».