Янукович признался, что понемногу пробует все позы

12:01, 06 июня 2007
Политика
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Премьер-йог идет по программе

Виктор ЯнуковичПремьер-министр Украины Виктор Янукович признал, что занимается йогой. Об этом он сообщил корреспонденту «Обозревателя» в среду, общаясь с прессой на заседании Кабинета Министров. 

Комментируя высказывания руководителя своего аппарата Левочкина, премьер полностью подтвердил слова подчиненного. «Это правда, — сказал Янукович. — Пока у меня не все получается, я иду по программе». Говоря о том, какая у него любимая поза — лотоса или стойка на голове, Янукович скромно отметил: «я все понемножку делаю».

 

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