Янукович увлекся йогой

Йога позволяет главе правительства поддерживать работоспособность на высоком уровне, заявил руководитель аппарата премьера.

«Есть специалисты высокого класса, помогающие премьеру освоить этот весьма непростой вид спорта», - признался Сергей Левочкин в интервью газете «2000».

Руководитель аппарата премьер-министра отметил, что Янукович отдает предпочтение комбинированным видам спорта с элементами гимнастики и йоги. Он также играет в теннис и предпочитает сильных партнеров.

Левочкин также рассказал, что Янукович любит простую украинскую кухню, особенно – борщ, что его рабочий день длится в лучшем случае 12 часов, что премьеру даже напоминают о необходимости пообедать.

В тоже время, Левочкин рассказал, что в Януковиче «проснулся» украинский язык. «Язык, который он впитал в детстве. И, вероятно, развитию этих навыков в профессиональной деятельности способствует и то, что премьер очень много работает с документами на украинском языке, а также читает немало книг на украинском», - сказал он. Недавно Виктор Федорович прочитал «Бравого солдата Швейка» в украинском переводе, и книга ему понравилась даже больше, чем русская версия, отметил Левочкин.

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