Янукович увлекся йогой

12:24, 05 июня 2007
Политика
1594 0

В премьер-министре «проснулся» украинский язык

Йога позволяет главе правительства поддерживать работоспособность на высоком уровне, заявил руководитель аппарата премьера. 

Сергей Льовочкин
«Есть специалисты высокого класса, помогающие премьеру освоить этот весьма непростой вид спорта», - признался Сергей Левочкин в интервью газете «2000».

Руководитель аппарата премьер-министра отметил, что Янукович отдает предпочтение комбинированным видам спорта с элементами гимнастики и йоги. Он также играет в теннис и предпочитает сильных партнеров.

Левочкин также рассказал, что Янукович любит простую украинскую кухню, особенно – борщ, что его рабочий день длится в лучшем случае 12 часов, что премьеру даже напоминают о необходимости пообедать.

В тоже время, Левочкин рассказал, что в Януковиче «проснулся» украинский язык. «Язык, который он впитал в детстве. И, вероятно, развитию этих навыков в профессиональной деятельности способствует и то, что премьер очень много работает с документами на украинском языке, а также читает немало книг на украинском», - сказал он. Недавно Виктор Федорович прочитал «Бравого солдата Швейка» в украинском переводе, и книга ему понравилась даже больше, чем русская версия, отметил Левочкин.

Сегодня

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter