Кличко - о событиях в Киевсовете: не из того материала начинаем пули лепить

Лидер фракции «УДАР» Виталий КЛИЧКО прогнозирует саботаж в работе Киевсовета при любом секретаре, избранном вместо Олеся ДОВГОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КЛИЧКО сказал сегодня журналистам.

«Мы не из того материала начинаем пули лепить. Потому что ДОВГИЙ будет показывать, что без него никакие процессы в Киевсовете не могут проходить, потому что тут большинство ЧЕРНОВЕЦКОГО, которое будет саботировать любого секретаря, кого бы мы ни поставили», - считает В.КЛИЧКО.

Он отметил, что единственный выход в данной ситуации – проведение досрочных выборов депутатов Киевсовета и Киевского городского головы.

«Потому что сегодняшний Киевсовет дискредитировал себя уже много раз, и мэра, который должен отстаивать интересы киевлян, мы также не видим», - сказал В.КЛИЧКО.