Москва и Киев согласовали границу в Азовском и Черном морях
12:30, 05 июня 2007Политика
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Глав МИД порадуют 7 июня
|Валерий КЕНЯЙКИН
Как передает ИТАР-ТАСС, по его словам, "согласован и текст соглашения о разграничении Черного моря". Вместе с тем, добавил дипломат, "в документах не указаны координаты прохождения границы".
"О достигнутых договоренностях будет доложено министрам иностранных дел РФ и Украины 7 июня в Москве на заседании подкомиссии по международному сотрудничеству", - добавил В.КЕНЯЙКИН. Он заметил, что "все договоры должны будут подписываться в едином пакете". Вместе с тем он затруднился назвать конкретные сроки. "Когда это может произойти, неизвестно", - признал посол.
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