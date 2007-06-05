Москва и Киев согласовали границу в Азовском и Черном морях

Москве и Киеву удалось согласовать текст проекта договора о российско-украинской госгранице. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Валерий КЕНЯЙКИН по итогам заседания подкомиссии по вопросам Азово-Керченского урегулирования.

Как передает ИТАР-ТАСС, по его словам, "согласован и текст соглашения о разграничении Черного моря". Вместе с тем, добавил дипломат, "в документах не указаны координаты прохождения границы".

"О достигнутых договоренностях будет доложено министрам иностранных дел РФ и Украины 7 июня в Москве на заседании подкомиссии по международному сотрудничеству", - добавил В.КЕНЯЙКИН. Он заметил, что "все договоры должны будут подписываться в едином пакете". Вместе с тем он затруднился назвать конкретные сроки. "Когда это может произойти, неизвестно", - признал посол.