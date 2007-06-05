Цушко из Германии написал обращение к милиции

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО заявляет, что несет ответственность за все, что происходит в МВД, и не позволит, чтобы хотя бы один сотрудник министерства пострадал из-за “необоснованных политических нападок”.

Как говорится в переданном агентству УНИАН обращении В.ЦУШКО к личному составу органов и подразделений МВД Украины, это обращение вызвано тем, что в последние дни он лично и вся система МВД “поддаются жестоким нападкам со стороны определенных политических сил”.

“Очень скоро, после курса лечения, я вернусь к своим обязанностям министра. Но и сегодня мы с вами, как и раньше, находимся в одних рядах, я постоянно в курсе всех задач министерства, коллегия МВД работает в постоянной связи со мною” заверил В.ЦУШКО.

Он отметил: “Мне важно, чтобы каждый сотрудник милиции знал: невзирая на крайне сложную политическую ситуацию, невзирая на травлю МВД со стороны отдельных политиканов и политических сил, как и ранее, несу ответственность за все, что происходит в министерстве, и не позволю, чтобы хотя бы один сотрудник министерства пострадал из-за необоснованных политические нападок.

Во всех сложных ситуациях последних недель ответственность за все принятые решения я брал на себя, и там где нужно, лично был на месте событий и отдавал приказы. Ни за чью спину не прятался, и прятаться не собираюсь, поскольку все мои решения основываются на букве закона и Конституции Украины”.

В.ЦУШКО выразил всем сотрудникам “благодарность за проявленную выдержку и профессионализм в ходе драматических событий, связанных с незаконным захватом кабинета генерального прокурора группой вооруженных лиц в гражданском, а также в связи с незаконным направлением в столицу подразделений внутренних войск.

Только правомерные и ответственные действия сотен милиционеров спасли украинское общество от тяжелых потрясений, которые грозили началом гражданского конфликта в Украине. Все профессионалы органов внутренних дел, здоровые силы общества, положительно оценивают наши действия. Присяга на верность народу Украины остается главным мерилом чести и достоинства личного состава органов внутренних дел”.

“Подтверждение тому, - говорится в обращении, - увольнение из других силовых структур, втянутых в политические игры, сотрудников, которые не хотят, чтобы их "подставляли". Горжусь тем, что в МВД даже в период кризиса никто не подал рапортов об увольнении по политическим мотивам. Для этого нет причин. В руководстве министерства ни один из моих заместителей, начальников департаментов, управлений и подразделений МВД, не оставил корабля во время шторма. Поэтому он и дальше идет курсом, определенным Конституцией и законами Украины”.

“В Министерстве внутренних дел настроена согласованная командная работа, начались реальные позитивные сдвиги - как в оценке работы милиционеров, так и проведении реформ в министерстве.

Коллегия МВД при поддержке правительства и Верховной Рады Украины добилась реального повышения зарплаты сотрудникам органов внутренних дел, и это - только начало. Мы делаем все возможное для создания нормальных условий работы у милиции, повышения профессионального уровня и ответственности сотрудников”, - отметил В.ЦУШКО.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья он был отправлен в немецкую клинику, а на следующий день - прооперирован.