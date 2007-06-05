Рада заслушает решение Венецианской комиссии по украинским законам

Верховная рада заслушает сегодня информацию о решении Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) относительно украинского законодательства. Парламент также рассмотрит сегодня внесение изменений в закон "О предотвращении и противодействии легитимизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Такой вопрос стоит на повестке дня сегодняшнего заседания ВР. Изменения внесло правительство повторно на первое чтение. Еще одним законопроектом от правительства, который будет рассматриваться сегодня парламентариями, станет внесение изменений в Закон "О стимулировании развития регионов". Будет рассматривать ВР и внесен Президентом законопроект о внесении изменений в Закон "О прожиточном минимуме". Среди других законопроектов, вынесенных на сегодняшнее рассмотрение, предполагается рассмотреть проект закона о правовом режиме земель охранительных зон объектов магистральный трубопроводов, а также внесения изменений в Закон "О рекламе" по социальной рекламе.

РБК-Украина