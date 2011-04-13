Политологи не верят, что в этом году в Киеве могут быть выборы

Политолог Владимир ФЕСЕНКО считает, что лучшим решением нынешних проблем в Киевсовете является проведение выборов в 2011 году, но для этого нет «политического механизма».

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Вместе с тем директор аналитически-исследовательского центра «Институт города» Александр СЕРГИЕНКО отметил, что, в соответствии со статьей 141 Конституции Украины, выборы местных советов и городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий после очередных выборов.

Он напомнил, что очередные выборы были в 2006 году, поэтому есть все основания, чтобы конституционным путем провести выборы в 2011 году.

В свою очередь заместитель председателя фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете Наталия НОВАК отметила, что проведение выборов в 2011 году было бы лучшим вариантом, но это будет последнее, на что пойдет власть при решении вопроса. По ее словам, сегодня пытаются найти способы отстранения Киевсовета от решения ключевых вопросов с тем, чтобы эти полномочия взяла на себя Киевская городская администрация.

Н.НОВАК сообщила, что чиновники в Киевской городской администрации готовят изменения в закон о столице, с помощью которых предусматривается возможность лишить Совет принимать бюджет города, решать земельные и имущественные вопросы.

Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ убежден, что в ближайшее время выборов в Киевский городской совет не будет, поскольку Партия регионов к этим выборам не готова. «Не готова, прежде всего, в электоральном плане, поскольку не поддерживают здесь ни представителя Партии регионов на мэра, ни в Киевсовете они не наберут большинства», - подчеркнул он. По его словам, поэтому “регионалы” будут искать «квазиправовые методы для того, чтобы монополизировать здесь свое влияние».

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что выборов в Киеве в 2011 году не будет. По его словам, в Партии регионов уже сегодня начинают делить «мажоритарные округа по Украине, но не слышно, чтобы кто-то серьезно говорил о Киевсовете». «Это определенный признак, что никто не верит в возможность выборов в этом году», - добавил он.