Ежель утверждает, что не просил на парад «никаких рекордных сумм»

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ опровергает обвинения некоторых политиков о том, что военное ведомство значительно завысило смету на проведение парада войск по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

Он отметил, что военные парады должны проводиться на таком уровне, которые достойны Украинского государства.

«Никаких рекордных сумм!», - заявил министр обороны, комментируя обнародованную в СМИ информацию о том, что Минобороны запланировало смету для проведения парада 24 августа в размере 320 млн. грн.

«Не слушайте ГРИЦЕНКО (председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО – УНИАН). Вы слушайте, что я вам скажу: это не 320 млн., а значительно меньше. Как минимум, вдвое», - отметил М.ЕЖЕЛЬ.