Беспалый ушел из НСНУ, потому что нельзя бить окна в школе

Причиной своего заявления о прекращении членствав политической партии НСНУ Борис Беспалый называет несогласие с методом достижения роспуска парламента путем написания заявлений о выходе из фракции. “Позиция здесь одна: я считаю неприемлемым, чтобы 150 депутатов могли навязать стране перевыборы. Это развал страны!”, - сказал нардеп в интервью Главреду.

Беспалый настаивает, что не вынашивал при этом никаких тайных планов, ни с кем свою позицию не согласовывал, и вообще – поступил так, потому что «нельзя красть» и «нельзя бить окна в школе».

"Я не хочу замутнять свою кристально чистую позицию по этому вопросу! Она не связана с планами на будущее – ни с моими, ни партии, ни государства! Я считаю, что этого делать нельзя, так же, как нельзя красть или бить окна в школе! Все, точка.", - подытожил народный депутат.