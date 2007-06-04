Беспалый заявил о своем выходе из Нашей Украины

Народный депутат V созыва Борис БЕСПАЛЫЙ (фракция “Наша Украина”) заявляет о прекращении членства в политической партии “Народный Союз Наша Украина” по собственному желанию с 4 июня 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Б.БЕСПАЛЫЙ зачитал сегодня журналистам в Верховной Раде.

По его словам, одновременно он прекращает также членство в Совете Киевской городской организации НСНУ, Политическом совете партии, Президиуме партии, а также информирует о выбытии из состава делегатов 4-го съезда партии.

Объясняя причины такого решения, Б.БЕСПАЛЫЙ сказал, что 18 апреля Президиум НСНУ обязал депутатов-партийцев выйти из состава парламентской фракции блока «Наша Украина» с целью добиться досрочных парламентских выборов. Между тем, по убеждению Б.БЕСПАЛОГО, это является нарушением пункта 4.5.4. Устава партии, согласно которому каждый член партии обязан в случае избрания народным депутатом Украины войти в состав фракции партии (блока, в состав которого входит партия). “Мое предложение отменить это антиуставное решение не была поддержано, согласиться с таким отношением к партийному Уставу я не могу”, - заявил Б.БЕСПАЛЫЙ.

Он также считает неприемлемым намерение добиться досрочных парламентских выборов путем отказа от депутатских мандатов третью народных депутатов. По его мнению, это создаст опасный прецедент, когда меньшинство депутатов навязывает стране досрочные выборы. “Это - не защита прав меньшинства, это - диктатура меньшинства. Нельзя построить демократию антидемократическими методами”, - заявил Б.БЕСПАЛЫЙ.

По его словам, “этот сомнительный эксперимент над людьми, над страной, над здравым смыслом тем более недопустим в государстве, которое не является правовым, а демократия в котором только начинается”.

Как утверждает Б.БЕСПАЛЫЙ, изложенную выше позицию он постоянно отстаивал в партии и во фракции блока «Наша Украина», при этом воздерживаясь от ее обнародования. “Однако после решения межпартийного съезда блока «Наша Украина» процесс стал необратимым, в пределах партии-участницы блока у меня не остается возможностей в дальнейшем отстаивать свою принципиальную позицию. Этим и предопределено мое заявление о добровольном выходе из состава партии Народный Союз «Наша Украина», - сказал Б.БЕСПАЛЫЙ.