НУ требует рассмотрения дела против «тризубовцев» по существу

«Наша Украина» требует от суда рассмотреть дело об уничтожении памятника Сталину по существу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ, который сегодня в Запорожье принимает участие в очередном заседании Октябрьского районного суда по делу против девяти членов «Тризуба», обвиняемых в повреждении памятника Сталину.

Перед началом заседания А.ПАРУБИЙ сообщил, что передает суду от своего имени и трех народных депутатов от «Нашей Украины» (Зиновия ШКУТЯКА, Лилии ГРИГОРОВИЧ, Владимира ВЯЗИВСКОГО) ходатайства о взятии на поруки всех заключенных «тризубовцев».

«Вместо того чтобы не допустить незаконную установку памятника Сталину, виновного в организации геноцида украинского народа, и наказать лиц, незаконно установивших этот памятник, правоохранительные органы арестовали и обвиняют патриотов, которые попытались провести демонтаж этого идола», - отметил А.ПАРУБИЙ.

По словам народного депутата, прокуратура Октябрьского района Запорожья в худших традициях советского правосудия игнорирует политическое содержание дела и приписывает «тризубовцам» статью о посягательстве на уничтожение чужого имущества «в особо крупных размерах». «Очевидно, за такими действиями правоохранительных органов стоит политический заказ центральной власти», - заявил А.ПАРУБИЙ.

Он отметил то, что «Наша Украина» требует рассмотрения дела об уничтожении памятника Сталину по существу. «Суть этого дела не в повреждении незаконно установленного имущества, а в том, считают ли украинская правоохранительная система и власть в целом возможным установление в Украине памятников палачам украинского народа», - подчеркнул он.

В партии также сообщают, что сегодня около ста активистов от «Нашей Украины», «Тризуба» и других патриотических организаций пикетируют суд и требуют «принять законное решение в интересах политзаключенных».

В «Нашей Украине» напоминают, что на протяжении трех месяцев народные депутаты от «Нашей Украины» добиваются освобождения одиннадцати арестованных общественных активистов, членов ВО «Тризуб».

В феврале А.ПАРУБИЙ встречался с руководством СИЗО № 10 в Запорожье. Он требовал освобождения из-под стражи арестованных «тризубовцев», которые нуждаются в срочном лечении.

Народный депутат также обращался и к следователю, и к суду с ходатайством изменить «тризубовцам» меру пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки, однако, к сожалению, ему было отказано.

Также народные депутаты от «Нашей Украины» встречались с омбудсманом Ниной КАРПАЧЕВОЙ, от которой потребовали взять под личный контроль дело с задержанием общественных активистов. «Нашеукраинцы» передали депутатское обращение министру внутренних дел по поводу немедленного освобождения из-под стражи арестованных «тризубовцев», которые нуждаются в срочном лечении. Вместе с тем, на имя генпорокурора был направлен ряд запросов, в которых депутаты требовали вмешаться в расследование дела.

Благодаря действиям народных депутатов прокуратура в Запорожской области изменила члену «Тризуба» Виталию ВИШНЮКУ меру пресечения с взятия под стражу на подписку о невыезде, в связи с окончанием досудебного следствия и состоянием его здоровья. 7 марта был освобожден из-под стражи Эдуард АНДРЮЩЕНКО на поруки трудового коллектива вуза, где он учится. Все другие общественные активисты и до сих пор остаются под стражей.