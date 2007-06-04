Мороз: пока 150 заявлений нет

Работники Аппарата Верховной Рады Украины констатируют отсутствие 150 заявлений народных депутатов о сложении депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, «работники Аппарата говорят о том, что пока 150 заявлений нет».

Он отметил, что среди тех заявлений, которые поданы и не вызывают сомнений, «есть, например, заявление БЕСПЯТОГО (очевидно, речь идет о народном депутате Украины Бориса БЕСПАЛОГО – УНИАН), который сегодня сделал другое сообщение (речь идет о заявлении Б.БЕСПАЛОГО о его выходе из партии «Наша Украина»).

Между тем, как отметил А.МОРОЗ, «я не проникался пока этой проблемой». По его словам, на сегодняшний день уже есть «немало заявлений об отзыве заявлений от 18 апреля, поскольку те заявления готовились и подавались Президенту как способ влияния на него, чтобы он не отступался от своего решения, выраженного в указе от 2 апреля (речь идет об указе о досрочном прекращении полномочий ВР V созыва - УНИАН)».

«И депутаты получали гарантию, что по-другому эти заявления использоваться не будут, но оказалось, что используются иначе», - сказал он.

А.МОРОЗ отметил, что в основном возникают сомнения у тех народных депутатов, которые могут не попасть в следующий состав парламента.

А.МОРОЗ считает, что “вопрос о досрочном сложении депутатских полномочий, «об обнулении списка» должно быть осуществлено так, чтобы все было юридически правильно”. По его словам, сегодня «в этом смысле есть еще немало неясностей, которые нужно снять».

Как подчеркнул Председатель ВР, «такое решение должно быть юридически безукоризненным, поскольку речь идет о высшем законодательном органе, о судьбе многих людей, депутатах, их помощниках».

А.МОРОЗ сообщил, что обратился с письмом к председателю Центральной избирательной комиссии по поводу официальных данных о состоянии списков как кандидатов в депутаты, так и тех, кто подал заявления о сложении полномочий, поскольку речь «идет о принципиально важных вещах».

А.МОРОЗ подчеркнул, что до тех пор, пока все не будет оформлено юридически правильно, парламент будет работать в сессионном режиме.

На вопрос УНИАН, не получится ли так, что Президент Украины не будет подписывать законы и Верховная Рада будет работать «в корзину», А.МОРОЗ ответил: «У нас в корзину ничего не делается. В корзину работают творческие люди, которые пишут, а затем не публикуют своих материалов».

Он подчеркнул, что в случае, если Президент не будет подписывать законы, возникнет вопрос к самому главе государства, поскольку «это сфера его ответственности». Он подчеркнул, что парламент будет работать «в четком соответствии с Конституцией Украины». По его словам, план работы Верховной Рады «насыщенный, и с ним может справиться парламент».

По словам А.МОРОЗА, пока не будет дана оценка, в частности, и со стороны ЦИК, со стороны судебных органов относительно решений блоков «об обнулении списков», Верховная Рада не «имеет никаких оснований либо прекращать свою работу, либо заявлять о досрочных выборах».

На вопрос журналистов, возможно ли, что представители коалиции подготовят обращение в Конституционный Суд по поводу ситуации с досрочным сложением полномочий части народных депутатов, А.МОРОЗ отметил, что «у меня нет данных таких».

В то же время он отметил, что «это вполне возможно», поскольку при отсутствии в настоящее время законодательства по этому вопросу может возникнуть необходимость толкования ряда положений Конституции Украины.