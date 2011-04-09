Могилев: Я не понимаю таких вещей - поймали, избили, отпустили

Министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ заявляет, что каждый факт противоправной деятельности работников милиции, особенно нарушения прав и свобод человека, будет караться самым жестким образом.

Как сообщает Департамент связей с общественностью МВД Украины, об этом он сказал во время проведения во Львове расширенной коллегии МВД.

Министр отметил, что сегодня деятельность органов внутренних дел вызывает значительные сетования со стороны населения, особенно это касается несоблюдения прав и свобод гражданина, который так или иначе вынужден общаться с работниками милиции.

“Каждый факт противоправной деятельности работников милиции, а особенно это касается нарушения прав и свобод человека, будет караться самым жестким образом, – подчеркнул А.МОГИЛЁВ. – Начальники будут отвечать за это лично. Я не понимаю таких вещей, когда у нас кого-то поймали, избили, потом отпустили. Если мы не можем доводить дело до конца, в рамках закона, то не следует за него браться, лучше уйти из органов внутренних дел Украины”.

Министр призвал всех не разграничивать статус «обвиняемого» и «потерпевшего», ведь все они, в первую очередь, люди и имеют права, поэтому и нуждаются в соответствующем отношении.

“Права и свободы человека – святое, никто не имеет права на них посягать, ни каким образом, – подчеркнул А.МОГИЛЁВ. – Это касается нашего отношения к людям и тем услугам, которые предоставляет милиция. Сегодня мы пробуем искоренять коррупцию в ГАИ, поэтому я и другие службы призываю: вы должны понимать, что каждый милиционер – слуга людей, он не «главный в погонах», он обслуживает население. Я требую, чтобы вы помогали людям, а не объясняли, что не можете чего-то сделать без соответствующего вознаграждения. Такие вещи сегодня недопустимы”.