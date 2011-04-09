В ГПУ предполагают, что главу фракции Черновецкого поймали на "деятельности"

Задержанному вчера работниками столичного УБОП председателю фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Денису КОМАРНИЦКОМУ в течение трех суток будет выдвинуто обвинение и избрана мера пресечения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Как предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс, в течение трех суток ему будет выдвинуто обвинение и избрана судом мера пресечения», - сообщили в пресс-службе, отметив, что сейчас проходят первоочередные следственные действия.

Вместе с тем, в пресс-службе не уточнили, за что именно был задержан Д.КОМАРНИЦКИЙ, предположив лишь, что "это, наверно, связано с его деятельностью в Киевсовете".