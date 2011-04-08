Редактор одесской газеты сделал 14 ошибок в обращении к Азарову

Одесский горсовет отклонил проект обращения в адрес Кабинета министров Украины, подготовленный от имени депутатского большинства горсовета членом фракции «Родына» Григорием КВАСНЮКОМ, в связи с обнаруженными в тексте этого документа 14 грамматическими и стилистическими ошибками.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат Г.КВАСНЮК, который является также редактором газеты горсовета «Одесский вестник», выступил сегодня на сессии с инициативой - предложить Кабмину запретить некоторым органам местного самоуправления «расходовать средства местных советов на героизацию нацистских пособников".

Уточняя в своем выступлении, что он имеет в виду героизацию воинов УПА, Г.КВАСНЮК заявил: "Я не собираюсь обращаться к депутатам Львовского областного совета. Но я хочу, чтобы Кабинет министров Украины обязал их перестать диктовать нам, на каком языке разговаривать и как воспитывать наших детей…".

Однако депутат горсовета от Партии регионов Алексей КОСЬМИН заявил, что в тексте обращения обнаружено 14 грамматических и стилистических ошибок, после чего предложил снять вопрос с повестки дня. За это проголосовали 88 депутатов.

Как сообщал УНИАН, накануне 5 сессии горсовета ряд руководителей общественных и политических организаций Одессы обратились к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с требованием привлечь к уголовной ответственности Г.КВАСНЮКА за противоправные деяния, направленные на разжигание атмосферы «нетерпимости и напряженности в обществе и разжигание вражды» между людьми по национальному признаку.