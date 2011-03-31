В Одессе требуют посадить редактора горсоветовской газеты

Одесситы требуют привлечь к уголовной ответственности телеведущего канала АТВ Григория КВАСНЮКА за противоправные деяния, направленные на разжигание атмосферы «нетерпимости и напряженности в обществе и разжигание вражды» между людьми по национальному признаку.

Об этом говорится в совместном обращении на имя Генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ, подписанном председателем облорганизации Национального союза писателей Украины Геннадием ЩИПКОВСКИМ, главным редактором газеты «Европейское время» Владимиром ГОРБОМ, главным редактором информагентства «Репортер» Валерией ИВАШКИНОЙ, лидерами облорганизаций ВО «Батькивщина», НРУ, партии «Реформы и порядок», УНР, объединения "Просвита”, общественной организации «Свободная Одесса» – всего 25 общественными деятелями, журналистами.

Как отмечают авторы документа, копия которого передана УНИАН, на протяжении длительного времени в прямом эфире канала АТВ звучат призывы Г.КВАСНЮКА «к насильственному свержению существующего государственного строя, нарушения территориальной целостности Украины, дискриминации граждан Украины по географическому месту проживания, неуважению Государства Украина и ее символов. Причем делается это в грубой форме, с применением брани, оскорблений и бестактных выпадов. Грубость, цинизм и хамство давно стали эталоном для этого лжежурналиста».

Вопреки этому, констатируется в обращении, местным руководством Г.КВАСНЮК назначен редактором газеты «Одесский вестник» - официального издания Одесского горсовета, «несмотря на отсутствие у него высшего образования, чтобы занимать публичную и ответственную должность».

Тем самым властью «подогреваются настроения ксенофобии и шовинизма, в то же время очерняется славное имя Одессы, которая стремительно теряет статус толерантного, доброжелательного, гостеприимного города, превращаясь в гнездо вражды и гражданского противостояния, - отмечается в обращении. - В городе, где проживают представители многих национальностей, вероисповеданий и конфессий вызывающие, агрессивные, ксенофобские высказывания сеют вражду и нетерпимость».

«Вызывает нашу обеспокоенность и пассивная позиция правоохранительных органов, которые заявляют в ответ на неоднократные обращения граждан по поводу привлечения к ответственности Г.КВАСНЮКА, что не в состоянии установить «место его пребывания», хотя тысячи одесситов регулярно наблюдают за его телевизионными выступлениями. Очевидно, что такую позицию правоохранителей можно расценивать как преступную халатность или сокрытие преступления», - подчеркивается в обращении представителей общественности Одесской области к генпрокурору.