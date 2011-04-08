Кузьмин не понимает истерики «зачем возбудили дело против Кучмы?»
"А не надо было, да?"
Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН уверяет, что Генпрокуратура не возбуждала бы уголовное дело против бывшего Президента Леонида КУЧМЫ, если бы не хотела привлечь его к ответственности.
Об этом Р.КУЗЬМИН заявил в интервью журналу “Фокус” (№14 от 8 апреля).
Отвечая на вопрос о том, не возбуждено ли что дело против Л.КУЧМЫ для того, чтобы его оправдать или это является громкой пиар-акцией, Р.КУЗЬМИН сказал: "Зачем мне комментировать глупости? 10 лет расследовалось дело об убийстве Гонгадзе. В отношении КУЧМЫ дело никогда не возбуждалось, и сколько вокруг этого было гневных возмущений, обращений депутатов, в том числе от оппозиции, международных организаций. И речь шла о том, что сажают всех кого угодно, а экс-Президент КУЧМА вне подозрений. Дожили, наконец, до момента, когда возбудили уголовное дело против КУМЫ. Опять плохо! Истерика: зачем возбудили дело против КУЧМЫ? А не надо было, да? Да если бы не хотели привлечь КУЧМУ, дело бы вообще не возбуждали. Что мне надо сделать для того, чтобы меня не обвиняли в том, что я что-то сделал не так? Не возбуждать дело против КУЧМЫ? Возбудить его 10 лет назад, когда я здесь не работал? Возбудить его год назад, когда я за него не отвечал?".
В то же время он отметил, что дело было возбуждено по факту убийства Г.Гонгадзе, так как был обнаружен труп.
"Нашли милиционеров, которые убили и закопали Гонгадзе. Из общего уголовного дела следствие выделило дело милиционеров, направило в суд, и их осудили. Поймали ПУКАЧА - выделили его дело из общего и направили в суд, доказали вину Кравченко, направили его в суд, Докажем вину КУЧМЫ - выделим из общего дела и направим его в суд. Докажем вину остальных участников - выделим их дела и направим в суд. А что в этом плохого? По вашей логике нельзя одного обвинять - нужно всех и сразу. Значит, по милиционерам мы не должны были направлять дело в суд? Ждать, пока ПУКАЧА поймают, потом пока КУЧМУ осудят? Так мы бы никогда это дело не окончили. Кого, в какой последовательности и с помощью каких следственных приемов будут изобличать - это, извините, дело следователя. И не надо ему указывать, кого и когда задерживать, кого после кого арестовывать", - подчеркнул первый замгенпрокурора.
Как сообщал УНИАН, 22 марта первый заместитель генерального прокурора Р.КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, приведших к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.