БЮТ заблокировал трибуну ВР

Фракция "БЮТ-Батьківщина" заблокировала трибуну Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК отключил микрофон народного депутата от фракции "БЮТ-Батьківщина" Юрия ПРОКОПЧУКА, который докладывал относительно поправок к законопроекту об ограничении сроков ознакомления обвиняемого с материалами дела.

А.МАРТЫНЮК заявил, что он имеет право отключить микрофон народного депутата.

На данное время в ВР во втором чтении рассматривается законопроект, который касается внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс относительно сокращения периода ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела по решению суда.

Предложенным законопроектом предусматривается, что в случае уклонения от ознакомления с материалами дела следователь по согласованию с прокурором вносят в суд представление, и суд может определить срок, на протяжении которого обвиняемый и его защитник должны ознакомиться с материалами дела.

Соответствующий законопроект предложили народные депутаты Украины Игорь РЫБАКОВ и Владимир КАПЛИЕНКО (внефракционные).