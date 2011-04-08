Левочкин не хочет давать оценку уголовному делу против своего кума

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН воздерживается от оценки факта возбуждения уголовного дела против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

В интервью журналу "Корреспондент" С.ЛЕВОЧКИН сказал: "Во всем мире и в Украине много лет ждали и ждут раскрытия дела Георгия Гонгадзе. Мне кажется, что принципиально важным поставить в этом деле точку. Я надеюсь, что нынешнее расследование ГПУ завершится именно этой точкой".

Такой ответ прозвучал на вопрос, стало ли неожиданностью возбуждение уголовного дела против Л.КУЧМЫ, который является кумом С.ЛЕВОЧКИНА и рядом с которым нынешний глава Администрации Президента начинал свою политическую карьеру.