Левочкин не хочет давать оценку уголовному делу против своего кума
11:09, 08 апреля 2011Политика
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Все ждут финальной точки
Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН воздерживается от оценки факта возбуждения уголовного дела против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.
В интервью журналу "Корреспондент" С.ЛЕВОЧКИН сказал: "Во всем мире и в Украине много лет ждали и ждут раскрытия дела Георгия Гонгадзе. Мне кажется, что принципиально важным поставить в этом деле точку. Я надеюсь, что нынешнее расследование ГПУ завершится именно этой точкой".
Такой ответ прозвучал на вопрос, стало ли неожиданностью возбуждение уголовного дела против Л.КУЧМЫ, который является кумом С.ЛЕВОЧКИНА и рядом с которым нынешний глава Администрации Президента начинал свою политическую карьеру.
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